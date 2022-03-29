В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
1 час назад

Глава ДНР рассказал о планах Украины напасть на Россию и Белоруссию

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о планах Украины напасть на Донбасс, Россию и Белоруссию. Он заявил об этом во вторник, 29 марта, на пресс-конференции для иностранных и российских журналистов в Донецке, передает ТАСС.

Глава ДНР рассказал о планах Украины напасть на Россию и Белоруссию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сделали бы это в начале марта.

«Нападение планировалось в начале марта не только на Донбасс, так и в отношении жителей Российской Федерации, имею в виду Крым. Причем, наступление планировалось как со стороны материка, так и со стороны моря. Также, по некоторым данным, в этот период планировалось нанесение ударов и по части Белоруссии», — сказал Пушилин.

24 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к согражданам объявил о начале спецоперации на территории Украины. Как заверил глава государства, ее целью является «денацификация и демилитаризация Украины».

Пушилин рассказал о попытках военных ВСУ выйти из Мариуполя под видом гражданских

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

В мире,Денис Пушилин,Владимир Путин,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители