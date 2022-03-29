Глава ДНР рассказал о планах Украины напасть на Россию и Белоруссию

«Нападение планировалось в начале марта не только на Донбасс, так и в отношении жителей Российской Федерации, имею в виду Крым. Причем, наступление планировалось как со стороны материка, так и со стороны моря. Также, по некоторым данным, в этот период планировалось нанесение ударов и по части Белоруссии», — сказал Пушилин.