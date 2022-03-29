Суд США отклонил апелляцию Дерипаски о снятии санкций

Апелляционный суд американского столичного округа Колумбия во вторник отклонил апелляцию бизнесмена Олега Дерипаски на решение окружной инстанции от июня 2021 года отклонить его иск к Министерству финансов США об отмене введенных против него санкций. Соответствующее постановление размещено в электронной базе суда.

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"[Апелляционный] cуд решил подтвердить постановление окружного суда", - отмечается в документе.

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Суд счел, что российский предприниматель не оспаривает президентский указы, на основании которых против него были введены рестрикции, однако приводит аргументы "в пользу того, что санкции, наложенные на него, были незаконными". "Ни одно из этих утверждений не является обоснованным, и мы подтверждаем решение окружного суда", - говорится в документе. По версии апелляционной инстанции, "нет никаких доказательств того, что правительство" США вводило против бизнесмена ограничительные меры "по надуманным причинам". Дерипаска считает включение его в санкционный список произволом со стороны американского финансового ведомства.

Минфин США 6 апреля 2018 года ввел рестрикции в отношении Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". Находящимся в черном списке закрыт въезд в Соединенные Штаты, их активы в стране замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес.

В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля над предприятиями: его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель был оставлен в санкционном списке.