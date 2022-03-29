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1 час назад

Байден прокомментировал планы России сократить военную активность на Украине

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Президент США Джо Байден прокомментировал объявленные Россией планы сократить военную активность на Украине. Его слова во вторник, 29 марта, приводит РИА Новости.

Байден прокомментировал заявление России
Фото: Kevin Lamarque / ReutersKevin Lamarque / Reuters

Американский лидер отказался оценивать заявление российской стороны, пока не увидит действий.

«Посмотрим. Я не оцениваю это до тех пор, пока не увижу, какие действия они предпримут. Посмотрим, доведут ли до конца свои предложения», — сказал Байден.

По его словам, США и их европейские союзники ожидают шагов, которые совершит Россия на переговорах с Украиной и в ходе операции. Байден также рассказал, что у него была встреча с лидерами четырех стран-союзников по НАТО: Франции, Германии, США и Великобритании.

«У нас сложилось общее мнение насчет того, чтобы дождаться, что они могут предложить. Мы поймем, что они делают. В то же время, мы собираемся и сохранять жесткие санкции, и продолжим предоставлять украинским военным возможности для самообороны», — заключил он.

Ранее член российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что переговоры между Россией и Украиной прошли конструктивно, и Москва в скором времени даст ответ на предложения Киева об урегулировании конфликта.

Мединский уточнил значение деэскалации под Киевом и Черниговом

В частности, Россия рассмотрит возможность встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках предварительного подписания мирного договора, а также сократит военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

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