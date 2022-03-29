Байден прокомментировал заявление России

«У нас сложилось общее мнение насчет того, чтобы дождаться, что они могут предложить. Мы поймем, что они делают. В то же время, мы собираемся и сохранять жесткие санкции, и продолжим предоставлять украинским военным возможности для самообороны», — заключил он.