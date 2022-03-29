Люксембург заморозил российские активы на сумму €2,5 млрд

Люксембург заморозил активы россиян на сумму более 2,5 млрд евро, сообщило министерство финансов герцогства в твиттере.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Министр финансов Люксембурга Юрико Бакес выступил в парламенте и проинформировал его о ходе выполнения санкций в отношении России.

«На сегодняшний день операторы в Люксембурге заморозили активы на 2,5 млрд евро», - говорится в сообщении.

С конца февраля западные страны начали вводить санкции против Москвы. Ограничительные меры коснулись финансового и промышленного секторов, активов российского Центробанка, а также отдельных политиков, чиновников и бизнесменов.