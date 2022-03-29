В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
12 минут назад

Люксембург заморозил российские активы на сумму €2,5 млрд

Вероника Полынина

Люксембург заморозил активы россиян на сумму более 2,5 млрд евро, сообщило министерство финансов герцогства в твиттере.

Люксембург заморозил российские активы на сумму €2,5 млрд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр финансов Люксембурга Юрико Бакес выступил в парламенте и проинформировал его о ходе выполнения санкций в отношении России.

«На сегодняшний день операторы в Люксембурге заморозили активы на 2,5 млрд евро», - говорится в сообщении.

С конца февраля западные страны начали вводить санкции против Москвы. Ограничительные меры коснулись финансового и промышленного секторов, активов российского Центробанка, а также отдельных политиков, чиновников и бизнесменов.

В Польше захотели конфисковать имущество россиян

27 марта о заморозке активов россиян на «сотни миллионов крон» объявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, а до этого о заморозке российских активов отчиталась Швейцария. По словам руководителя департамента двусторонних экономических отношений Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO) Эрвина Боллингера, по состоянию на 24 марта власти Швейцарии заморозили имущество попавших под санкции россиян и российских компаний на общую сумму 5,75 млрд франков (6,17 млрд долларов).

В мире,Банк России,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители