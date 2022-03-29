Люксембург заморозил российские активы на сумму €2,5 млрд

Люксембург заморозил активы россиян на сумму более 2,5 млрд евро, сообщило министерство финансов герцогства в твиттере.
Министр финансов Люксембурга Юрико Бакес выступил в парламенте и проинформировал его о ходе выполнения санкций в отношении России.
«На сегодняшний день операторы в Люксембурге заморозили активы на 2,5 млрд евро», - говорится в сообщении.
С конца февраля западные страны начали вводить санкции против Москвы. Ограничительные меры коснулись финансового и промышленного секторов, активов российского Центробанка, а также отдельных политиков, чиновников и бизнесменов.
27 марта о заморозке активов россиян на «сотни миллионов крон» объявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, а до этого о заморозке российских активов отчиталась Швейцария. По словам руководителя департамента двусторонних экономических отношений Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO) Эрвина Боллингера, по состоянию на 24 марта власти Швейцарии заморозили имущество попавших под санкции россиян и российских компаний на общую сумму 5,75 млрд франков (6,17 млрд долларов).