В Донецке из-за нехватки воды отключат отопление

Запасов воды в Донецке осталось не более чем на две недели, принято решение с 30 марта отключить центральное отопление. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«Катастрофическая нехватка воды обусловила переход на сокращенный график ее подачи населению. Однако и это не решило проблему. Запасов осталось не более, чем на две недели. В среду, 30 марта, в городе будет отключено центральное отопление», — написал Кулемзин.
По его словам, мера является вынужденной, она позволит не расходовать оставшийся запас воды для ежедневной подпитки тепловых сетей.
Также Кулемзин отметил, что стабильное водоснабжение в городе обеспечивает канал «Северский Донец — Донбасс», первый подъем которого был «намеренно остановлен вооруженными формированиями Украины». В связи с этим жители Донецка получают воду из резервного водохранилища, при этом некоторые районы остались полностью без центрального водоснабжения.