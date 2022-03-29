В Донецке из-за нехватки воды отключат отопление

Запасов воды в Донецке осталось не более чем на две недели, принято решение с 30 марта отключить центральное отопление. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Катастрофическая нехватка воды обусловила переход на сокращенный график ее подачи населению. Однако и это не решило проблему. Запасов осталось не более, чем на две недели. В среду, 30 марта, в городе будет отключено центральное отопление», — написал Кулемзин.

По его словам, мера является вынужденной, она позволит не расходовать оставшийся запас воды для ежедневной подпитки тепловых сетей.