Европейские страны и США отказались ослаблять подход к РФ

Западные страны не намерены ослаблять подход к России до прекращения боевых действий на Украине. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона по итогам его переговоров с лидерами Италии, Франции, ФРГ и США.
"Они согласились с тем, что не может быть никакого ослабления западной решительности", - сказано в нем.
Также лидеры Британии, Италии, США, Франции и ФРГ обсудили необходимость изменения международной энергетической архитектуры.
"Лидеры обсудили необходимость совместной работы по изменению международной энергетической архитектуры и снижению зависимости от российских углеводородов", - сказано в сообщении.