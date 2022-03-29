Европейские страны и США отказались ослаблять подход к РФ

Западные страны не намерены ослаблять подход к России до прекращения боевых действий на Украине. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона по итогам его переговоров с лидерами Италии, Франции, ФРГ и США.