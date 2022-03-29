В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
16 минут назад

Пока вы не уснули: заявление Шойгу о спецоперации на Украине и реакция Кремля на отказ G7 платить за газ в рублях

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Шойгу заявил о выполнении основных задач первого этапа спецоперации на Украине

Главные задачи первого этапа специальной военной операции на Украине выполнены, в ходе него ВСУ был нанесен существенный урон. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"Вначале о ходе специальной военной операции российских вооруженных сил на территории Украины. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса", - сказал он.

Читать новость полностью

Кремль ответил на отказ стран G7 платить за российский газ в рублях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление о якобы планах стран G7 отклонить требование РФ платить за газ в рублях. Об этом представитель Кремля заявил во время брифинга.

«Газ бесплатно никто поставлять не будет. Оплачивать его можно только в рублях. Компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру и обстановку, которая возникла в условиях экономической войны...», — сказал Песков.

Читать новость полностью

Россия сократит военную активность на Киевском и Черниговском направлениях

Российские войска сократят военную активность на Киевском и Черниговском направлениях Украины. Такие договоренности были достигнуты в ходе российско-украинских переговоров. Об этом сообщил на брифинге замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

Он также добавил, что переговоры с Украиной переходят в практическую плоскость.

«Принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие, основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы», - сказал Фомин.

Читать новость полностью

Мединский заявил о двух шагах России навстречу Украине

Россия сделает два шага навстречу Украине ради деэскалации ситуации. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента Владимир Мединский, передает ТАСС во вторник, 29 марта.

«Я могу со своей стороны сказать, что мы также делаем два шага по деэскалации конфликта навстречу», — сообщил Мединский по итогам переговоров.

Читать новость полностью

На российско-украинской границе обстреляли пропускной пункт

В Курской области обстрелян пропускной пункт на российско-украинской границе, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, инцидент произошел 29 марта. Со стороны Украины был обстрелян КПП близ поселка Теткино. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Старовойт добавил, что украинская огневая точка была подавлена ответным огнем российских военнослужащих.

Читать новость полностью

В OBI прояснили вопрос о возобновлении работы в России

Компания OBI опровергла сообщения о возобновлении работы магазинов в России.

Ранее начальник отдела закупок OBI в РФ Максим Суравегин, выступая на форуме DYI в Москве, заявил, что сеть магазинов «работает над устранением технического сбоя, который позволит возобновить работу». Суравегин пообещал, что гипермаркеты OBI в Москве и Санкт-Петербурге откроются «через несколько дней», а в течение ближайших двух недель заработают все 27 магазинов в России.

Читать новость полностью

Стало известно о решении ФИФА относительно РФС

ФИФА не стала включать в повестку заседания конгресса вопрос исключения или приостановки членства Российского футбольного союза (РФС). Об этом заявил «Чемпионату» член делегации РФС Алексей Сорокин.

«Повестка дня уже есть. Насколько мне известно, вопроса обсуждения нашего статуса, исключения и всего остального в повестке нет», - сказал Сорокин.

Читать новость полностью

Decathlon заявил о приостановке деятельности в России

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon приостанавливает свою деятельность в России.

«Тщательно соблюдая международные санкции, Decathlon отмечает, что условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России. Decathlon вынужден приостановить работу своих магазинов», - говорится в заявлении.

Читать новость полностью

ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя сахара

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении крупнейшего в РФ производителя сахара компании "Продимекс" по подозрению в незаконных действиях, повлекших рост цен на сахар. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

"Анализ документов, а также другой информации, полученной в ходе проверочных мероприятий, указывает на координацию компанией "Продимекс" деятельности торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Читать новость полностью

В мире,Максим Суравегин,Александр Фомин,Роман Старовойт,Владимир Мединский,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Алексей Сорокин,ФАС России,Минобороны России,Продимекс,РФС,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители