Пока вы не уснули: заявление Шойгу о спецоперации на Украине и реакция Кремля на отказ G7 платить за газ в рублях

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Шойгу заявил о выполнении основных задач первого этапа спецоперации на Украине

Главные задачи первого этапа специальной военной операции на Украине выполнены, в ходе него ВСУ был нанесен существенный урон. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"Вначале о ходе специальной военной операции российских вооруженных сил на территории Украины. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса", - сказал он.

Кремль ответил на отказ стран G7 платить за российский газ в рублях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление о якобы планах стран G7 отклонить требование РФ платить за газ в рублях. Об этом представитель Кремля заявил во время брифинга.

«Газ бесплатно никто поставлять не будет. Оплачивать его можно только в рублях. Компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру и обстановку, которая возникла в условиях экономической войны...», — сказал Песков.

Россия сократит военную активность на Киевском и Черниговском направлениях

Российские войска сократят военную активность на Киевском и Черниговском направлениях Украины. Такие договоренности были достигнуты в ходе российско-украинских переговоров. Об этом сообщил на брифинге замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

Он также добавил, что переговоры с Украиной переходят в практическую плоскость.

«Принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие, основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы», - сказал Фомин.

Мединский заявил о двух шагах России навстречу Украине

Россия сделает два шага навстречу Украине ради деэскалации ситуации. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента Владимир Мединский, передает ТАСС во вторник, 29 марта.

«Я могу со своей стороны сказать, что мы также делаем два шага по деэскалации конфликта навстречу», — сообщил Мединский по итогам переговоров.

На российско-украинской границе обстреляли пропускной пункт

В Курской области обстрелян пропускной пункт на российско-украинской границе, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, инцидент произошел 29 марта. Со стороны Украины был обстрелян КПП близ поселка Теткино. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Старовойт добавил, что украинская огневая точка была подавлена ответным огнем российских военнослужащих.

В OBI прояснили вопрос о возобновлении работы в России

Компания OBI опровергла сообщения о возобновлении работы магазинов в России.

Ранее начальник отдела закупок OBI в РФ Максим Суравегин, выступая на форуме DYI в Москве, заявил, что сеть магазинов «работает над устранением технического сбоя, который позволит возобновить работу». Суравегин пообещал, что гипермаркеты OBI в Москве и Санкт-Петербурге откроются «через несколько дней», а в течение ближайших двух недель заработают все 27 магазинов в России.

Стало известно о решении ФИФА относительно РФС

ФИФА не стала включать в повестку заседания конгресса вопрос исключения или приостановки членства Российского футбольного союза (РФС). Об этом заявил «Чемпионату» член делегации РФС Алексей Сорокин.

«Повестка дня уже есть. Насколько мне известно, вопроса обсуждения нашего статуса, исключения и всего остального в повестке нет», - сказал Сорокин.

Decathlon заявил о приостановке деятельности в России

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon приостанавливает свою деятельность в России.

«Тщательно соблюдая международные санкции, Decathlon отмечает, что условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России. Decathlon вынужден приостановить работу своих магазинов», - говорится в заявлении.

ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя сахара

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении крупнейшего в РФ производителя сахара компании "Продимекс" по подозрению в незаконных действиях, повлекших рост цен на сахар. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.