Байдену написали шпаргалку с ответами на вопросы о Путине

На пресс-конференции 28 марта журналисты заметили у президента США Джо Байдена в руках шпаргалку с ожидаемыми вопросами от представителей СМИ и ответами на них. Об этом сообщает The Daily Mail.

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В издании отметили, что на брифинге Байден пояснял свои слова относительно нежелания видеть президентом России Владимира Путина. На карточках, в ответ на вопросы, касающиеся данного момента, были написаны фразы «я выражал моральное возмущение действиями этого человека» и «я не говорил об изменении политики», которые он использовал в своей речи.

Также в шпаргалку включили комментарий о словах президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего ранее против заявлений, которые направлены на эскалацию ситуации на Украине.

Американский сенатор Рэнд Пол раскритиковал Байдена за использование подсказок, заявив, что это указывает на расстройство его когнитивных функций и представляет угрозу нацбезопасности, передает The Daily Mail.