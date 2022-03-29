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21 минуту назад

Джонсон: Британия не снимет санкции даже после перемирия России с Украиной

News.ruNews.ru

Соглашения между Россией и Украиной о прекращении огня будет недостаточно для снятия с России британских санкций. Об этом заявил премьер-министр Соединённого королевства Борис Джонсон. Как сообщил его пресс-секретарь, это поможет «гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс», передаёт «Интерфакс».

Джонсон высказался о снятии санкций с России
Фото:  Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Он сказал, что давление на Путина должно быть усилено как за счёт дальнейших экономических мер, так и за счёт предоставления военной помощи (Украине), чтобы гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс, — заявил пресс-секретарь Джонсона.

Джонсон ранее заявил, что страны Запада могут приступить к перевооружению вооружённых сил Украины после завершения спецоперации РФ. По его словам, современное вооружение Киев получит, даже если не станет полноправным членом НАТО.

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Также Джонсон пообещал рассмотреть возможность отправки танков и самолётов на Украину по просьбе президента Владимира Зеленского. Однако он выразил сомнение, что это можно будет сделать с логистической точки зрения. Об этом Джонсон заявил по итогам саммита в Брюсселе.

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