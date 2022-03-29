Джонсон высказался о снятии санкций с России

Соглашения между Россией и Украиной о прекращении огня будет недостаточно для снятия с России британских санкций. Об этом заявил премьер-министр Соединённого королевства Борис Джонсон. Как сообщил его пресс-секретарь, это поможет «гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс», передаёт «Интерфакс».

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Он сказал, что давление на Путина должно быть усилено как за счёт дальнейших экономических мер, так и за счёт предоставления военной помощи (Украине), чтобы гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс, — заявил пресс-секретарь Джонсона.

Джонсон ранее заявил, что страны Запада могут приступить к перевооружению вооружённых сил Украины после завершения спецоперации РФ. По его словам, современное вооружение Киев получит, даже если не станет полноправным членом НАТО.