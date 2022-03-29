Джонсон высказался о снятии санкций с России

Соглашения между Россией и Украиной о прекращении огня будет недостаточно для снятия с России британских санкций. Об этом заявил премьер-министр Соединённого королевства Борис Джонсон. Как сообщил его пресс-секретарь, это поможет «гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс», передаёт «Интерфакс».
Он сказал, что давление на Путина должно быть усилено как за счёт дальнейших экономических мер, так и за счёт предоставления военной помощи (Украине), чтобы гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс, — заявил пресс-секретарь Джонсона.
Джонсон ранее заявил, что страны Запада могут приступить к перевооружению вооружённых сил Украины после завершения спецоперации РФ. По его словам, современное вооружение Киев получит, даже если не станет полноправным членом НАТО.
Также Джонсон пообещал рассмотреть возможность отправки танков и самолётов на Украину по просьбе президента Владимира Зеленского. Однако он выразил сомнение, что это можно будет сделать с логистической точки зрения. Об этом Джонсон заявил по итогам саммита в Брюсселе.