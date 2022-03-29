Еврокомиссар: ЕС не может положить конец зависимости от энергоносителей из РФ "без жертв"

Страны ЕС решили положить конец энергетической зависимости от России, однако не смогут сделать этого "без жертв". Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, выступая во вторник в румынской столице на конференции, организованной журналом The Economist.
"Готовы ли мы занять твердую позицию по вопросу зависимости от России? Конечно, мы готовы. Мы решили сделать это, <...> но мы не можем ничего сделать быстро без жертв", - приводил его слова агентство Agerpres.
"Мы не вводим санкции в области энергетики, но если будут решения [о прекращении поставок энергоносителей со стороны России], мы готовы противостоять им, - отметил еврокомиссар. - Мы можем сделать это, предприняв мощное усилие, и будем всеми способами продолжать сокращать зависимость от российской энергии".
"В феврале темпы роста инфляции повысились на 6,2% в ЕС и на 7,9% в Румынии, и мы ожидаем роста этих показателей", - сказал еврокомиссар. "Государства-члены пострадают в различной степени, в зависимости от их привязки к российскому газу или от большого притока беженцев. Румыния, например, менее зависима от российского газа в отличие от других европейских стран, однако она приняла уже более полумиллиона беженцев, почти 600 тыс.", - добавил он.
"Однако ясно, что прогноз экономического роста в 4%, который был сделан [для ЕС] на этот год, и в 4,2% для Румынии должен быть пересмотрен в сторону уменьшения", - указал Джентилони.
Ранее президент России Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны в рубли. Он заявил, что Россия откажется принимать оплату по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам в понедельник, что в случае отказа Европы от оплаты в российской валюте Москва не станет бесплатно поставлять ей газ. Основные страны - импортеры российского газа, попавшие в список недружественных, в понедельник обозначили свою позицию касательно решения Москвы о переходе на оплату поставок в рублях, заявив, что это для них неприемлемо.