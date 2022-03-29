Еврокомиссар: ЕС не может положить конец зависимости от энергоносителей из РФ "без жертв"

"В феврале темпы роста инфляции повысились на 6,2% в ЕС и на 7,9% в Румынии, и мы ожидаем роста этих показателей", - сказал еврокомиссар. "Государства-члены пострадают в различной степени, в зависимости от их привязки к российскому газу или от большого притока беженцев. Румыния, например, менее зависима от российского газа в отличие от других европейских стран, однако она приняла уже более полумиллиона беженцев, почти 600 тыс.", - добавил он.