Бывший советник Меркель выступил против эмбарго на поставки российского газа

Бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Рёллер выступил против введения эмбарго на поставки российских энергоносителей.
"Если промышленность больше не будет получать газ, то под угрозой на долгосрочную перспективу окажутся рабочие места и благосостояние", - заявил он в опубликованном во вторник интервью газете Handelsblatt.
Рёллер отметил, что достижение климатической нейтральности к 2045 году, отказ от атомной и угольной энергетики возможны только при условии получения газа, "как минимум пока в соответствующей мере не будут доступны ресурсы возобновляемых источников".
Экс-советник Меркель также выступил в защиту энергетической политики прежнего правительства ФРГ.
"Имел место внутриполитический консенсус, в достижении которого участвовали все стороны", - сказал он.
По его словам, Берлин при Меркель всегда прислушивался к мнению союзников, в том числе при реализации проекта "Северный поток - 2". Рёллер напомнил, что власти ФРГ всегда выступали за заключение нового договора между Москвой и Киевом по продолжению транзита газа через Украину.