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28 минут назад

Бывший советник Меркель выступил против эмбарго на поставки российского газа

Бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Рёллер выступил против введения эмбарго на поставки российских энергоносителей.

Бывший советник Меркель выступил против эмбарго на поставки российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если промышленность больше не будет получать газ, то под угрозой на долгосрочную перспективу окажутся рабочие места и благосостояние", - заявил он в опубликованном во вторник интервью газете Handelsblatt.

Рёллер отметил, что достижение климатической нейтральности к 2045 году, отказ от атомной и угольной энергетики возможны только при условии получения газа, "как минимум пока в соответствующей мере не будут доступны ресурсы возобновляемых источников".

Экс-советник Меркель также выступил в защиту энергетической политики прежнего правительства ФРГ.

"Имел место внутриполитический консенсус, в достижении которого участвовали все стороны", - сказал он.

По его словам, Берлин при Меркель всегда прислушивался к мнению союзников, в том числе при реализации проекта "Северный поток - 2". Рёллер напомнил, что власти ФРГ всегда выступали за заключение нового договора между Москвой и Киевом по продолжению транзита газа через Украину.

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