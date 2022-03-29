Бывший советник Меркель выступил против эмбарго на поставки российского газа

Бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Рёллер выступил против введения эмбарго на поставки российских энергоносителей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Если промышленность больше не будет получать газ, то под угрозой на долгосрочную перспективу окажутся рабочие места и благосостояние", - заявил он в опубликованном во вторник интервью газете Handelsblatt.

Рёллер отметил, что достижение климатической нейтральности к 2045 году, отказ от атомной и угольной энергетики возможны только при условии получения газа, "как минимум пока в соответствующей мере не будут доступны ресурсы возобновляемых источников".

Экс-советник Меркель также выступил в защиту энергетической политики прежнего правительства ФРГ.

"Имел место внутриполитический консенсус, в достижении которого участвовали все стороны", - сказал он.