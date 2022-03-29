МИД РФ рассчитывает на содействие ООН в решении ситуации вокруг лабораторий США на Украине

"Мы рассчитываем, что Организация Объединенных Наций сможет сыграть ключевую роль в урегулировании сложившейся ситуации, в частности СБ ООН мог бы существенным образом поспособствовать реализации статей 5 и 6 Конвенции о запрещении биологического и токсинного, в соответствии с которыми участники должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в отношении целей Конвенции и в связи с выполнением ее положений, а также сотрудничать в проведении любых расследований возможных нарушений", - сказала она.