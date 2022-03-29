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55 минут назад

МИД РФ рассчитывает на содействие ООН в решении ситуации вокруг лаборатории США на Украине

ТАССТАСС

РФ рассчитывает, что ООН будет содействовать урегулированию ситуации вокруг биолабораторий США на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге во вторник.

МИД РФ рассчитывает на содействие ООН в решении ситуации вокруг лабораторий США на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы рассчитываем, что Организация Объединенных Наций сможет сыграть ключевую роль в урегулировании сложившейся ситуации, в частности СБ ООН мог бы существенным образом поспособствовать реализации статей 5 и 6 Конвенции о запрещении биологического и токсинного, в соответствии с которыми участники должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в отношении целей Конвенции и в связи с выполнением ее положений, а также сотрудничать в проведении любых расследований возможных нарушений", - сказала она.

В начале марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявлял, что деятельность биологических лабораторий на Украине и реализуемая США программа "реформирования" украинской системы здравоохранения привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными инфекциями. Накануне председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС сообщил, что ведомство возбудило уголовное дело по статье о разработке биологического оружия массового поражения по данным о создании при поддержке США секретных биологических лабораторий на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что Россия будет постоянно поднимать тему военно-биологической деятельности США в Совете Безопасности ООН, поскольку она напрямую связана с угрозами для международной безопасности.

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