Ситуация в Нагорном Карабахе снова раскалилась

Вопрос о ситуации в Нагорном Карабахе снова в повестке. Буквально вчера, 27 марта министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и посол России Сергей Копыркин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщил ТАСС.

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Может ли разгореться третья карабахская война, пока внимание России устремлено на Украину?

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В субботу, 26 марта, Минобороны РФ заявило, что вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха. В свою очередь, МИД Армении призвал российских миротворцев «принять меры для вывода военнослужащих Азербайджана из зоны своей ответственности».

Политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков убежден, что если Россия не будет вмешиваться, рано или поздно сползание конфликта в поле военных действий обязательно произойдет.

«Но убежден: это случится не сейчас, – добавил Марков. – В настоящий момент стороны прощупывают реакцию РФ, раздражать Москву ни Баку, ни Ереван не хотят».

Вполне возможно, что через несколько лет Азербайджан откажется продлять договор о пребывании российских миротворцев в Нагорном Карабахе, предположил эксперт, и тогда следующим же шагом Баку будет занятие азербайджанскими военными этих территорий.

«В нынешних условиях обе стороны хотят воспользоваться занятостью России в спецоперации на Украине, хотят решить свои задачи. Армения хочет создать конфликт между Россией и Азербайджаном, заставить российскую армию выступить на стороне Еревана. Азербайджан же хочет добиться того, чтобы Россия принудила Армению вывести свои войска из Нагорного Карабаха», – пояснил желания сторон Сергей Марков.

Конфликт между армянами и азербайджанцами тлеет, и если раньше обострения были на границе, то сейчас они перенеслись на сам Нагорный Карабах, признал эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов.

«Думаю, сейчас большого взрыва не будет: играет свою роль фактор присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе», – заметил эксперт.

При этом ранее Азербайджан заключил союзный договор с Россией, напомнил аналитик.

«Зачем бы было его заключать, если есть планы перейти к решительным действиям без учета мнения России? Дальнейшая эскалация будет контролируемой: в конечном итоге в Баку понимают, что решение карабахского вопроса зависит от позиции Москвы», – подчеркнул Гасанов.

Кроме того, после старта мирного процесса проводить военные действия – значит срывать уже достигнутые договоренности, даже если у Баку есть с точки зрения международного права так действовать, добавил собеседник «ФедералПресс».