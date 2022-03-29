в Швейцарии может закрыться музей Суворова

Различные российские учреждения культуры за рубежом могут пострадать из-за санкций и возросшей русофобии на Западе, однако рано или поздно вечные ценности, которые несет в себе русская культура, все равно вернутся и будут востребованы в Европе. Такое мнение высказал ТАСС председатель правления Российского исторического общества (РИО), исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский, комментируя возможное закрытие музея Суворова в Швейцарии.

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Ранее стало известно, что расположенный в городе Альтдорф музей, посвященный великому русскому полководцу Александру Суворову, столкнулся с серьезными финансовыми трудностями из-за санкций Швейцарии против России. Как сообщил ТАСС основатель и хранитель исторической экспозиции Вальтер Гелер, он был вынужден обратиться к общественности с призывом о пожертвованиях, чтобы спасти музей от закрытия. Учреждению срочно нужна помощь для покрытия расходов по аренде, страхованию, оплате коммунальных услуг, при этом российские фирмы и швейцарские компании, которые сотрудничали с РФ, не могут помочь.

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"Сведение счетов с русской культурой, которое мы сейчас наблюдаем на Западе, совершенно мерзкое явление. Европа чем дальше, тем заметней отказывается, отходит от собственной культуры, настоящей классической христианской культуры, переставая, собственно, быть самой Европой. Известно выражение "старушка Европа", вот сейчас она реально уже стала старушкой, и похоже, что ее заокеанские дети уже ведут эту старушку в дом престарелых, на ходу избавляясь от всего ненужного там наследия. Россия же, наоборот, остается хранителем подлинных ценностей, ценностей христианской цивилизации - общеевропейских на самом деле. И они, конечно, злятся на нас из-за этого", - сказал Могилевский.

По его мнению, в глобальной исторической перспективе из попыток "отмены" русской культуры на Западе ничего не выйдет, она "и не такое переживала", хотя конкретные учреждения, организации и конкретные люди могут пострадать от этих процессов.

"Здесь остается выразить только самое глубокое сожаление, разочарование от того, что они действительно и музеи закрывают, и русские книги выбрасывают, и русских композиторов перестают исполнять, и великих оперных певцов современности изгоняют из театров. Но они просто сами отрывают еще один большой кусок от себя, от своих народов. Ведь народы - это культура, в первую очередь, это культура делает народ народом. Уверен, что все-таки придет время, когда вечные ценности вновь будут востребованы даже на этой несчастной европейской территории, потому что на то они и вечные", - заключил Могилевский.

Музей Суворова в Швейцарии

Историк-энтузиаст Вальтер Гелер создал музей Суворова в 1986 году на основе собственной коллекции предметов старины. Сначала экспозиция размещалась в комнате в 15 кв. м. В 2012 году музей переехал в Линталь в обширное помещение бывшей фабрики, а в конце 2020 года — в помещение поменьше в Альтдорфе. Коллекция включает уникальные артефакты, многие из которых Гелер отыскал на местах боев самостоятельно. Это пули, ядра, штыки, сабли. В собрании представлены также гравюры и картины с батальными сценами, старинные карты и книги о событиях 1799 года.

Музей Суворова в Линтале (Швейцария)