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38 минут назад

Зеленский и Йоханнис по телефону обсудили положение на Украине

ТАССТАСС

Президент Румынии Клаус Йоханнис провел во вторник телефонную беседу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом глава румынского государства сообщил в Twitter.

Зеленский и Йоханнис обсудили положение на Украине
Фото: ReutersReuters

"Я провел беседу с президентом Зеленским о критической ситуации на Украине, - написал он. - Румыния продолжит заботиться о каждом гражданине Украины, который попадает в Румынию".

Йоханнис добавил, что более 125 грузовиков с помощью, машин скорой помощи и пожарных машин из Румынии и других стран ЕС въехали на Украину через гуманитарный хаб в Сучаве (северо-восток Румынии).

Президент Румынии также разговаривал с украинским коллегой по телефону 24 февраля и 13 марта.

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,
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