Зеленский и Йоханнис обсудили положение на Украине

Президент Румынии Клаус Йоханнис провел во вторник телефонную беседу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским . Об этом глава румынского государства сообщил в Twitter.

"Я провел беседу с президентом Зеленским о критической ситуации на Украине, - написал он. - Румыния продолжит заботиться о каждом гражданине Украины, который попадает в Румынию".

Йоханнис добавил, что более 125 грузовиков с помощью, машин скорой помощи и пожарных машин из Румынии и других стран ЕС въехали на Украину через гуманитарный хаб в Сучаве (северо-восток Румынии).