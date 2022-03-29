Япония запретила экспорт слитков золота, золотых монет и банкнот в Россию

Власти Японии включили слитки золота в список предметов роскоши, которые с 5 апреля запрещается экспортировать в Россию из-за ситуации вокруг Украины. Обновленный список был опубликован во вторник на сайте японского министерства экономики, торговли и промышленности.

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Кроме того, в список включены золотые монеты и банкноты. При этом в публикации не уточняется, о каких именно монетах и банкнотах идет речь.

Изначально в перечень попали алкогольная продукция, табачные изделия, парфюмерия, косметика, изделия из кожи и меха, одежда, обувь, шляпы, ковры, ювелирные и керамические изделия, стеклянная посуда, снаряжение для дайвинга, легковые автомобили и мотоциклы, ноутбуки, часы (модели с использованием драгоценных металлов), рояли, предметы изобразительного искусства, антиквариат.

Япония ранее приняла несколько пакетов рестрикций в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. Под индивидуальные санкции попали более 100 человек, включая представителей руководства страны, чиновников и бизнесменов. В списке запрещенных к экспорту товаров и технологий оказались 300 наименований, среди которых полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, включая оружие, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование. Помимо этого, Япония заморозила активы ряда российских банков.