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47 минут назад

Disney стала очередной жертвой культурных войн в США

Никита Бородкин

Ссора между исполнительным директором компании Disney Робертом Чапеком и губернатором штата Флорида Роном Десантисом показала рост напряженности в отношениях между бизнесом и Республиканской партией. Как сообщает издание Bloomberg, перевод статьи которого предоставило «ИноСМИ», организация стала очередной жертвой культурных войн в США.

Disney стала очередной жертвой культурных войн в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне во Флориде приняли закон о правах родителей в сфере образования, который запрещает проведение занятий по сексуальной ориентации или гендерной идентичности с младшими школьниками до третьего класса включительно, а также с более взрослыми детьми, если «уровень их развития не соответствует их возрасту». Консерваторы считают этот закон оправданной попыткой вернуть родителям их права, в то время как либералы окрестили его законом «Не говори, что гей».

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Чапек воздержался от комментариев по ситуации, что повлекло за собой жалобы и забастовки среди сотрудников Disney. Работники студии Pixar Animation, которая входит в корпорацию, заявили, что они «разочарованы, уязвлены, испуганы и рассержены».

После этого глава компании принес извинения работникам за нейтральную позицию. Кроме того, он пообещал создать рабочую группу, чтобы компания Disney выпускала больше контента, повышающего уровень осведомленности о правах ЛГБТК, а также вернуть сцену однополого поцелуя в мультфильм «Базз Лайтер», который выйдет на широкие экраны в 2022 году.

Однако чем больше Чапек извинялся и обещал, тем большее раздражение он вызывал среди членов Республиканской партии. Так, губернатор Флориды Рон Десантис с набросился на исполнительного директора Disney и заявил, что не изменит решение из-за заявлений главы компании.

«Вероятность того, что я отступлю от моих обязательств перед учениками, отступлю от моей приверженности защите прав родителей из-за обманных установок, распространяемых СМИ, или под давлением "пробужденных" корпораций – вероятность этого равна нулю», – заявил Десантис.

Отметим, что сейчас Disney является крупнейшим работодателем во Флориде, и до начала пандемии на нее работали около 75 тысяч сотрудников. Стремление Республиканской партии к снижению налогов, смягчению требований и ее готовность бороться с учительскими профсоюзами больше нравились компании Disney, нежели высокие налоги, жесткие нормы регулирования и сильные профсоюзы работников государственного сектора в ее родном штате Калифорния.

В мире,Рон Десантис,Walt Disney,Республиканская партия США,
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