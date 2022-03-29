В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
1 час назад

В НАТО разделились мнения по вопросу диалога с Путиным

Алиса Селезнёва

Страны НАТО разделились во мнении по вопросу диалога с президентом РФ Владимиром Путиным о стабилизации ситуации на Украине. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

В НАТО разделились мнения по вопросу диалога с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, в альянсе обсуждают, какое оружие поставлять Украине и нужно ли вести переговоры с президентом России. К примеру, Германия и Франция считают, что нужно как можно быстрее добиться прекращения огня, и призывают к диалогу, пишут «Известия».

В то же время Великобритания, Польша и ряд стран Восточной и Центральной Европы считают, что диалог Парижа и Берлина с Москвой непродуктивен и может, согласно одному из документов, «сыграть на руку Путину». Такое мнение обсуждается в связи с тем, что некоторые страны считают, что Путин якобы не рассматривает всерьез вопрос заключения мирного соглашения.

В мире,Владимир Путин,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители