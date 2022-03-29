В НАТО разделились мнения по вопросу диалога с Путиным

Страны НАТО разделились во мнении по вопросу диалога с президентом РФ Владимиром Путиным о стабилизации ситуации на Украине. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

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В частности, в альянсе обсуждают, какое оружие поставлять Украине и нужно ли вести переговоры с президентом России. К примеру, Германия и Франция считают, что нужно как можно быстрее добиться прекращения огня, и призывают к диалогу, пишут «Известия».