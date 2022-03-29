В НАТО разделились мнения по вопросу диалога с Путиным

Страны НАТО разделились во мнении по вопросу диалога с президентом РФ Владимиром Путиным о стабилизации ситуации на Украине. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.
В частности, в альянсе обсуждают, какое оружие поставлять Украине и нужно ли вести переговоры с президентом России. К примеру, Германия и Франция считают, что нужно как можно быстрее добиться прекращения огня, и призывают к диалогу, пишут «Известия».
В то же время Великобритания, Польша и ряд стран Восточной и Центральной Европы считают, что диалог Парижа и Берлина с Москвой непродуктивен и может, согласно одному из документов, «сыграть на руку Путину». Такое мнение обсуждается в связи с тем, что некоторые страны считают, что Путин якобы не рассматривает всерьез вопрос заключения мирного соглашения.