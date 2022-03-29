Собака спасла ребенка от падения в пруд и попала на видео

Умная собака спасла ребенка от падения в пруд и, вооружившись сачком, вытащила из водоема его мяч. На видео с животным обратил внимание портал Zeenews.

На ролике длительностью 47 секунд видно, как двое детей играют в саду около дома и их мяч падает в пруд.

Собака наблюдает за игрой и замечает, что ребенок пытается извлечь из пруда любимую игрушку, подвергая себя опасности. Питомец приходит на помощь: подбегает сзади, хватает мальчика за футболку и оттягивает его от края водоема.