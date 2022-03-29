Зеленский призвал Данию принять участие в восстановлении Николаева

"Ваши компании, ваших специалистов приглашаем, ваше государство, зная ваш потенциал, ваши творческие и экономические возможности, я предлагаю вам взять шефство над одним из наших прекрасных регионов. <...> Николаев - город кораблей - может стать таким городом, таким регионом, который объединит нас с вами еще больше, который Дания может помочь восстановить", - считает президент Украины.