Зеленский призвал Данию принять участие в восстановлении Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Данию принять участие в восстановлении приморского города Николаев, обращаясь во вторник к депутатам датского парламента.
"Мы знаем, что мы сможем вернуться к нормальной жизни. И поэтому уже сейчас я хочу вас пригласить присоединиться к нашей инициативе отстройки Украины", - заявил Зеленский в своем выступлении по видеосвязи перед парламентом Дании, которое показывали по украинским телеканалам.
"Ваши компании, ваших специалистов приглашаем, ваше государство, зная ваш потенциал, ваши творческие и экономические возможности, я предлагаю вам взять шефство над одним из наших прекрасных регионов. <...> Николаев - город кораблей - может стать таким городом, таким регионом, который объединит нас с вами еще больше, который Дания может помочь восстановить", - считает президент Украины.
Ранее в марте Зеленский неоднократно выступал по видеосвязи перед зарубежными парламентариями, в том числе перед Конгрессом США, Палатой общин Великобритании, германским Бундестагом, израильским Кнессетом, Сеймом Польши, парламентом Италии, Японии, Франции, Швеции. В своих выступлениях он благодарил за оказываемую Западом военную и гуманитарную поддержку и призывал оказывать большее давление на Россию.