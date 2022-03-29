Лавров и Макей обсудили ход специальной военной операции России на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудили во вторник по телефону ход специальной военной операции РФ на Украине, а также переговоров Москвы и Киева.
"Министры обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам, включая ход специальной военной операции России на Украине и российско-украинских переговоров", - говорится в сообщении дипведомства по итогам беседы министров.
На Смоленской площади проинформировали, что стороны обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и союзного строительства, а также график предстоящих российско-белорусских контактов и мероприятий по линии Организации Договора о коллективной безопасности.