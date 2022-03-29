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1 час назад

Лавров и Макей обсудили ход специальной военной операции России на Украине

ТАССТАССиещё 2

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудили во вторник по телефону ход специальной военной операции РФ на Украине, а также переговоров Москвы и Киева.

Лавров и Макей обсудили ход специальной военной операции России на Украине
Фото: ТАССТАСС

"Министры обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам, включая ход специальной военной операции России на Украине и российско-украинских переговоров", - говорится в сообщении дипведомства по итогам беседы министров.

На Смоленской площади проинформировали, что стороны обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и союзного строительства, а также график предстоящих российско-белорусских контактов и мероприятий по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

В мире,Владимир Макей,Сергей Лавров,
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