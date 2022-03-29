Елизавета ll впервые за 5 месяцев появилась на публике

Королева Великобритании Елизавета II впервые за 5 месяцев появилась на публике. Она недавно перенесла коронавирус и испытывала проблемы с опорно-двигательным аппаратом, сообщает Sky News.

Фото: Reuters Reuters

Королева посетила церковную службу в Вестминстерском аббатстве в память о ее покойном муже принце Филиппе. На мероприятие она прибыла опираясь на трость и в сопровождении своего сына принца Эндрю, который ранее оказался в центре скандала об изнасиловании несовершеннолетней.

На службу прибыли и другие члены королевской семьи, в том числе принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон и детьми. Также в аббатство приехал премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Принц Филипп скончался 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет. Его похороны состоялись 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Национальный траур по супругу Елизаветы II продлился чуть более недели, королевский – две недели.