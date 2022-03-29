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1 час назад

Президент Эстонии принял нового посла России и поделился мыслями о спецоперации

Lenta.ruLenta.ru

Российский посол в Эстонии Владимир Липаев передал президенту республики Алару Карису верительные грамоты. Эстонский лидер принял документы, после чего обратился к Липаеву с призывом прекратить российскую спецоперацию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Эстонии принял нового посла России
Фото: ReutersReuters

Карис вспомнил об Украине в ходе дипломатической беседы с новым российским послом.

«Мы будем продолжать вводить санкции, мы будем продолжать укреплять обороноспособность НАТО и мы будем продолжать оказывать Украине всестороннюю помощь», — обозначил политическую позицию глава эстонского государства.

Политик высказал мнение о том, что конфликт на Украине приведет к международной изоляции России, а также повлияет на поколения российских граждан.

«Россия должна уважать суверенитет и территориальную целостность Украины», — поделился мыслями эстонский лидер.

Ранее Эстония вместе с другими странами Прибалтики объявила о частичной высылке российских дипломатов с территории республики. В ответ МИД России принял симметричные меры.

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