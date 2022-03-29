Переговоры между Россией и Украиной завершились

В Стамбуле завершились переговоры между представителями России и Украины, обсуждения продлились около трех часов. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Первый день мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле завершился», — цитируют сообщение агентства РИА Новости.

Встреча проходила в президентском дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Как отмечается, российско-украинские переговоры продолжатся завтра, 30 марта.

Переговоры предваряла встреча Мединского с лидером фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией. В перерыве между сессиями Мединский заявил о согласовании с украинской стороной вопроса пыток российских военных. По его словам, Киев обещал самым жестоким образом наказать тех, кто издевался над пленными.