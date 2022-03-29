В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
1 час назад

Кулеба призвал запретить букву Z

Алиса Селезнёва

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество запретить символ Z и ввести уголовную ответственность за его использование как способ выражения поддержки России. Об этом он написал в своем Twitter.

Кулеба призвал запретить букву Z
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я призываю все страны ввести уголовную ответственность за использование символа Z. Публичная поддержка этого варварства должна быть запрещена», - цитируют министра РИА Новости.

Буква Z нанесена на борта российской военной техники, участвующей в спецоперации на Украине. В самой России этот знак стал неофициальным символом поддержки операции.

Ранее запретить символ Z призвали в Эстонии и Германии. Министр юстиции Эстонии Марис Лаури пообещала направить в парламент соответствующий законопроект уже на следующей неделе. По ее словам, цель закона — запретить любые символы, используемые для оправдания боевых действий на Украине.

С инициативой запретить эту букву выступили и федеральные земли Нижняя Саксония и Бавария в Германии. Там предупредили об уголовном наказании для тех, кто использует этот знак. За запрет выступили и некоторые немецкие партии.

В мире,Дмитрий Кулеба,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители