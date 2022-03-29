Кулеба призвал запретить букву Z

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество запретить символ Z и ввести уголовную ответственность за его использование как способ выражения поддержки России. Об этом он написал в своем Twitter.

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«Я призываю все страны ввести уголовную ответственность за использование символа Z. Публичная поддержка этого варварства должна быть запрещена», - цитируют министра РИА Новости.

Буква Z нанесена на борта российской военной техники, участвующей в спецоперации на Украине. В самой России этот знак стал неофициальным символом поддержки операции.

Ранее запретить символ Z призвали в Эстонии и Германии. Министр юстиции Эстонии Марис Лаури пообещала направить в парламент соответствующий законопроект уже на следующей неделе. По ее словам, цель закона — запретить любые символы, используемые для оправдания боевых действий на Украине.