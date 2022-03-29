Движение в испанском Кадисе перекрыто бастующими грузовиками

Караван из 100 грузовиков перекрыл движение в городе Кадис на юго-западе Испании в рамках протеста транспортников из-за роста цен на бензин.

Отмечается, что грузовики движутся по основным улицам города Кадис, занимая две полосы движения в одном направлении. Караван движется медленно и гудит по мере продвижения, за исключением участка рядом с больницей Пуэрта-дель-Мар.