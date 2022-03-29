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1 час назад

Караван из 100 грузовиков в рамках протеста перекрыл движение в испанском Кадисе

RT на русскомRT на русском

Караван из 100 грузовиков перекрыл движение в городе Кадис на юго-западе Испании в рамках протеста транспортников из-за роста цен на бензин.

Движение в испанском Кадисе перекрыто бастующими грузовиками
Фото: открытые источникиоткрытые источники

Об этом сообщает газета El Mundo.

Отмечается, что грузовики движутся по основным улицам города Кадис, занимая две полосы движения в одном направлении. Караван движется медленно и гудит по мере продвижения, за исключением участка рядом с больницей Пуэрта-дель-Мар.

Ранее сотрудники транспортного сектора провели забастовку в испанской столице из-за роста цен на топливо.

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