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25 минут назад

На Украине требуют запретить РПЦ

Ura.RuUra.Ruиещё 1

На Украине требуют запретить деятельность Русской православной церкви, изъять ее недвижимость и иное имущество. Законопроект об этом внесен в Верховную Раду.

На Украине требуют запретить РПЦ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно информации на сайте украинского парламента, законопроект предлагает изменения в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях». Он предусматривает запрет деятельности религиозных организаций (объединений), чей руководящий центр находится за пределами Украины, в недружественном государстве.

Кабинет министров Украины в соответствии с законопроектом после опубликования закона должен «принять меры по распоряжению объектами недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся в собственности» запрещенной организации.

В мире,Верховная Рада,Правительство Украины,РПЦ,
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