На Украине требуют запретить РПЦ

На Украине требуют запретить деятельность Русской православной церкви, изъять ее недвижимость и иное имущество. Законопроект об этом внесен в Верховную Раду.

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Согласно информации на сайте украинского парламента, законопроект предлагает изменения в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях». Он предусматривает запрет деятельности религиозных организаций (объединений), чей руководящий центр находится за пределами Украины, в недружественном государстве.