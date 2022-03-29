Обзор иноСМИ: поединок Маска с Путиным и пряник для России от Китая

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Фото: ТАСС ТАСС

Джо Роган предложил потренировать Маска для поединка с Путиным

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Американский комик, мастер боевых искусств Джо Роган заявил, что готов тренировать миллиардера Илона Маска, вызвавшего президента РФ Владимира Путина на поединок. Об этом сообщает FoxNews.

«Илон Маск хочет… он хочет драться с Путиным. Вы это видели? Я предложил свои услуги. Я написал ему. Я сказал: «Чувак, я организую все твои тренировки». Если ты действительно собираешься драться с Путиным, я организую все твои тренировки. Это было бы чертовски эпично».

«Если у Запада нет ничего, кроме кнута, Китай предложит России пряник»

Весь мир хочет мира на Украине, пишет South China Morning Post. Украинский кризис провоцирует хаос в мировой экономике, при этом инфляция «подняла свою уродливую голову еще задолго до конфликта».

По мере ужесточения санкций против России цены на нефть, пшеницу и другие товары взлетели до небес. Китай страдает, как и все остальные. Но он находится в уникальном, хотя и сложном положении, поскольку может помочь России облегчить экономические страдания от санкций, играя роль мирного посредника. Дешевая нефть из России привлекательна для Китая, в прошлом году РФ стала вторым по величине поставщиком сырой нефти в КНР. SCMP считает, что поставки будут расти, и страны продолжат сближение: «Если у Запада нет ничего, кроме кнута, Китай предложит России пряник».

«Индия и Китай почуяли выгоду от российской нефти»

Британский журнал The Economist пишет, что пока западные компании отказывались от закупок российской нефти на фоне украинского кризиса, Индия и Китай «почуяли выгоду». Индия уже начала действовать, но пока заказала лишь три миллиона баррелей.

Китай сейчас закупает у РФ 10,5 миллиона баррелей за 24 часа (11 процентов мирового суточного производства) и, по мнению экспертов, может увеличить суточные закупки до 12 миллионов баррелей - в стране много пустых хранилищ.

«Лавров совершенно прав: Россия и Китай создают великий альянс»

Американский эксперт по Китаю Майкл Пиллсбери считает, что глава МИД РФ Сергей Лавров «совершенно прав», когда говорит о связях России и Китая, ставших «крепче, чем когда бы то ни было». Об этом сообщает Fox News.

Пиллсбери отметил, что публично Китай ведет себя очень осторожно - китайцы утверждают, что соблюдают санкции против РФ, и заверяют, что поддерживают целостность и суверенитет Украины. Однако все это только на словах. По мнению эксперта, именно поэтому содержание «долгих-долгих» телефонных переговоров между Джо Байденом и Си Цзиньпином не было обнародовано: «Я думаю, что Лавров совершенно прав. Мы наблюдаем формирование действительно крупного альянса двух великих держав против нас».

«Байден предлагает чудовищное повышение налогов»

Президент США Джо Байден вновь попытался побудить демократов в Конгрессе пересмотреть национальный налоговый кодекс и резко повысить ставки для корпораций и сверхбогатых американцев, рассказал Fox News. Байден считает, что налоговые поступления должны вырасти на 2,5 триллиона долларов, что станет самым большим повышением в истории.