Белый дом: ВСУ постоянно контактируют с военными США

Военные Вооруженных сил Украины взаимодействуют в Польше с американскими военнослужащими по вопросам поставок оружия Киеву. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

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По словам источника, именно такое взаимодействие имел в виду президент США Джо Байден, когда говорил о том, что американские десантники смогут лично убедиться в мужестве украинцев, пишут «Известия».

Позднее американский президент уточнил, что речь шла исключительно о подготовке украинских войск, находящихся в Польше.

Ранее посол РФ в Варшаве Сергей Андреев сообщил о планах Польши направить миротворческую миссию НАТО на Украину, несмотря на отказ США и генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.