В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
30 минут назад

Белый дом: ВСУ постоянно контактируют с военными США

Алиса Селезнёва

Военные Вооруженных сил Украины взаимодействуют в Польше с американскими военнослужащими по вопросам поставок оружия Киеву. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Белый дом: ВСУ постоянно контактируют с военными США
Фото: PixabayPixabay

По словам источника, именно такое взаимодействие имел в виду президент США Джо Байден, когда говорил о том, что американские десантники смогут лично убедиться в мужестве украинцев, пишут «Известия».

Позднее американский президент уточнил, что речь шла исключительно о подготовке украинских войск, находящихся в Польше.

Ранее посол РФ в Варшаве Сергей Андреев сообщил о планах Польши направить миротворческую миссию НАТО на Украину, несмотря на отказ США и генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что Варшава сформировала предложение по организации миротворческой миссии на Украине, которое хочет обсудить на саммите НАТО.

В мире,Йенс Столтенберг,Сергей Андреев,Джозеф Байден,Анджей Дуда,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители