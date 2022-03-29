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45 минут назад

США усилят санкции против России

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Соединенные Штаты запланировали новые обширные санкции против российской экономики, включая цепочки поставок. Об этом сообщил заместитель министра финансов страны Адевале Адейемо, передает Reuters.

США усилят санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чиновник заявил, что усиление и расширение санкций направлено на подрыв способностей российских властей управлять военными структурами. Помимо подрыва деятельности компаний, имеющих отношение к российскому военно-промышленному комплексу (ВПК), США ударят по важнейшим цепочкам поставок, включая альтернативных поставщиков военной продукции, используемых Россией.

«Наша цель — использовать комплексный подход, включающий экспортный контроль, который со временем даст о себе знать, и санкции, которые окажут немедленное воздействие», — сказал Адейемо. Введенные ранее санкции касаются широкого перечня сырья, технологий и готовой продукции, включающую в себя изделия ВПК и полупроводники, а также финансовой стороны работы отдельных секторов российской экономики.

По его мнению, санкции действуют эффективно, лишая Россию необходимых ресурсов и нанося ее экономике ущерб. Успех объясняется решительными усилиями многих стран по применению санкций и мощью международной экономической и финансовой системы, созданной после Второй мировой войны. Изначально она включала в себя Международный валютный фонд, Всемирный банк и предшественника Всемирной торговой организации.

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Вместе с тем многие российские эксперты говорят о незначительной зависимости российского ВПК от иностранных поставщиков. По их мнению, в случае необходимости можно будет наладить поставки дефицитных комплектующих из дружественных стран.

В мире,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,ВТО,
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