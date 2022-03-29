СМИ: Израиль и Турция начали обсуждать строительство газопровода

Израиль и Турция приступили к обсуждению строительства газопровода к израильскому месторождению «Левиафан» в качестве альтернативы российским поставкам газа на юг Европы. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей стран.

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«Газопровод Турция-Израиль обсуждается за кулисами как одна из европейских альтернатив российским энергопоставкам, но для достижения какой-либо сделки потребуется сложное маневрирование», — подчеркнули представители правительства и промышленности обеих стран.

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Отмечается, что газ будет поступать в Турцию, затем — к южноевропейским соседям, которые хотят диверсифицировать импорт из РФ.

По словам турецкого чиновника, переговоры начались с тех пор, как президент Израиля Ицхак Герцог прилетел с визитом в Анкару в начале марте. Отмечается, что конкретные решения по маршруту и участникам могут быть предложены уже в ближайшие месяцы.

С месторождения «Левиафан» уже поставляется газ в Израиль, Иорданию и Египет. Его владельцы — Chevron и израильские NewMed Energy и Ratio Oil — намерены нарастить производство с 12 миллиардов до 21 миллиарда кубометров в год.

Другой турецкий чиновник также прокомментировал ситуацию.

«Недавно произошло сближение с Израилем, и мы хотим, чтобы его газ проходил транзитом через Турцию по пути в Европу. Израиль позитивно смотрит на это, были проведены некоторые переговоры, и есть желание это сделать», — отметил он.

Как указал один из чиновников, существует проблема — ранее предлагалось два маршрута дополнительных поставок с «Левиафана»: через существующие заводы СПГ в Египте или через планируемый плавучий завод СПГ.

По словам израильских официальных лиц, трубопровод будет иметь протяженность 500–550 километров, а его строительство будет стоить 1,5 миллиарда долларов. Эти условия выгоднее условий по проекту Восточно-Средиземноморского газопровода стоимостью 6 миллиардов евро, предложенный EastMed для соединения Израиля с Кипром, Грецией и Италией.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, ЦБ и «Газпрому» до 31 марта перевести расчеты по газу с «недружественными странами» на рубли. Подобное решение было принято по итогам совещания правительства 23 марта.