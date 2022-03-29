СМИ: Израиль и Турция начали обсуждать строительство газопровода

Израиль и Турция приступили к обсуждению строительства газопровода к израильскому месторождению «Левиафан» в качестве альтернативы российским поставкам газа на юг Европы. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей стран.
«Газопровод Турция-Израиль обсуждается за кулисами как одна из европейских альтернатив российским энергопоставкам, но для достижения какой-либо сделки потребуется сложное маневрирование», — подчеркнули представители правительства и промышленности обеих стран.
Отмечается, что газ будет поступать в Турцию, затем — к южноевропейским соседям, которые хотят диверсифицировать импорт из РФ.
По словам турецкого чиновника, переговоры начались с тех пор, как президент Израиля Ицхак Герцог прилетел с визитом в Анкару в начале марте. Отмечается, что конкретные решения по маршруту и участникам могут быть предложены уже в ближайшие месяцы.
С месторождения «Левиафан» уже поставляется газ в Израиль, Иорданию и Египет. Его владельцы — Chevron и израильские NewMed Energy и Ratio Oil — намерены нарастить производство с 12 миллиардов до 21 миллиарда кубометров в год.
Другой турецкий чиновник также прокомментировал ситуацию.
«Недавно произошло сближение с Израилем, и мы хотим, чтобы его газ проходил транзитом через Турцию по пути в Европу. Израиль позитивно смотрит на это, были проведены некоторые переговоры, и есть желание это сделать», — отметил он.
Как указал один из чиновников, существует проблема — ранее предлагалось два маршрута дополнительных поставок с «Левиафана»: через существующие заводы СПГ в Египте или через планируемый плавучий завод СПГ.
По словам израильских официальных лиц, трубопровод будет иметь протяженность 500–550 километров, а его строительство будет стоить 1,5 миллиарда долларов. Эти условия выгоднее условий по проекту Восточно-Средиземноморского газопровода стоимостью 6 миллиардов евро, предложенный EastMed для соединения Израиля с Кипром, Грецией и Италией.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, ЦБ и «Газпрому» до 31 марта перевести расчеты по газу с «недружественными странами» на рубли. Подобное решение было принято по итогам совещания правительства 23 марта.
Министр экономики Германии Роберт Хабек, комментируя инициативу Путина, заявил, что страны G7 не собираются платить за российский газ в рублях. Он подчеркнул, что «все министры G7 согласились в том, что это будет одностороннее нарушение существующих контрактов». Хабек назвал неприемлемой оплату газа в российской валюте.