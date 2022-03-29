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1 час назад

Китай заступился за Россию перед США

Ura.RuUra.Ru

Попытки правительства США сдержать Китай и Россию успехом не увенчаются. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

МИД КНР: Попытка США сдержать и оказать давление на КНР и Россию успехом не увенчается
Фото: ТАССТАСС

Ранее Пентагон в актуальной стратегии национальной безопасности назвал Россию «острой угрозой». А Китай — «постоянным соперником».

«Вышеупомянутый доклад о стратегии национальной безопасности США полон менталитета холодной войны и блокового противостояния. Китай и Россия являются двумя крупными державами. Попытка США сдержать и оказать давление на КНР и Россию успехом не увенчается», — цитирует его РИА «Новости».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напоминал, что 19 лет назад США вторглись в Ирак, чтобы получить контроль над нефтеносными районами страны. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также заявлял, что США не могут судить, кто является «военным преступником», так как на совести самой страны лежат многочисленные военные преступления и создания очагов международного терроризма.

США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

В мире,Ван Вэньбинь,Анатолий Антонов,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,Пентагон,ЕС,
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