МИД КНР: Попытка США сдержать и оказать давление на КНР и Россию успехом не увенчается

«Вышеупомянутый доклад о стратегии национальной безопасности США полон менталитета холодной войны и блокового противостояния. Китай и Россия являются двумя крупными державами. Попытка США сдержать и оказать давление на КНР и Россию успехом не увенчается», — цитирует его РИА «Новости».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напоминал, что 19 лет назад США вторглись в Ирак, чтобы получить контроль над нефтеносными районами страны. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также заявлял, что США не могут судить, кто является «военным преступником», так как на совести самой страны лежат многочисленные военные преступления и создания очагов международного терроризма.