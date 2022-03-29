МИД КНР: Попытка США сдержать и оказать давление на КНР и Россию успехом не увенчается

Попытки правительства США сдержать Китай и Россию успехом не увенчаются. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее Пентагон в актуальной стратегии национальной безопасности назвал Россию «острой угрозой». А Китай — «постоянным соперником».
«Вышеупомянутый доклад о стратегии национальной безопасности США полон менталитета холодной войны и блокового противостояния. Китай и Россия являются двумя крупными державами. Попытка США сдержать и оказать давление на КНР и Россию успехом не увенчается», — цитирует его РИА «Новости».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин напоминал, что 19 лет назад США вторглись в Ирак, чтобы получить контроль над нефтеносными районами страны. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также заявлял, что США не могут судить, кто является «военным преступником», так как на совести самой страны лежат многочисленные военные преступления и создания очагов международного терроризма.
США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.