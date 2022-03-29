Двусторонние переговоры делегаций РФ и Украины начались в Стамбуле

Делегации России и Украины встретились во дворце "Долмабахче" в Стамбуле для очных переговоров. Перед началом переговоров выступил Реджеп Тайип Эрдоган . Он выразил надежду, что эти переговоры будут способствовать личной встрече Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского .

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.