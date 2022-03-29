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1 час назад

Двусторонние переговоры делегаций РФ и Украины начались в Стамбуле

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Двусторонние переговоры делегаций РФ и Украины начались в Стамбуле, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Двусторонние переговоры делегаций РФ и Украины начались в Стамбуле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Делегации России и Украины встретились во дворце "Долмабахче" в Стамбуле для очных переговоров. Перед началом переговоров выступил Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил надежду, что эти переговоры будут способствовать личной встрече Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Также Эрдоган призвал стороны конфликта установить режим прекращения огня.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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