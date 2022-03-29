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1 час назад

Зеленский подписал закон об ответственности за разглашение данных о перемещениях ВСУ

Российская ГазетаРоссийская Газета

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за разглашение данных о перемещениях вооружения и частей украинской армии. Как отмечается в Телеграм-канале Верховной рады, это было сделано еще 26 марта.

Зеленский подписал закон об ответственности за разглашение данных о перемещениях ВСУ
Фото:  Офис Президента Украины Офис Президента Украины

В Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины, согласно этому закону, были внесены изменения в целях противодействия несанкционированному распространению информации о направлении, перемещении вооружения и боеприпасов, движении Вооруженных сил Украины или других военных формирований, совершаемых в условиях военного или чрезвычайного положения.

За нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы. В случае, если речь идет о данных о передвижении международной военной помощи, можно оказаться за решеткой на срок от трех до пяти лет. За разглашение информации о перемещениях или размещении войсковых подразделений можно получить уже до восьми лет. А если подобные действия осуществляются в составе организованной группы и с корыстными мотивами, то человек может получить и 12-летний тюремный срок.

В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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