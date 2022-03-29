Зеленский подписал закон об ответственности за разглашение данных о перемещениях ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за разглашение данных о перемещениях вооружения и частей украинской армии. Как отмечается в Телеграм-канале Верховной рады , это было сделано еще 26 марта.

В Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины, согласно этому закону, были внесены изменения в целях противодействия несанкционированному распространению информации о направлении, перемещении вооружения и боеприпасов, движении Вооруженных сил Украины или других военных формирований, совершаемых в условиях военного или чрезвычайного положения.

За нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы. В случае, если речь идет о данных о передвижении международной военной помощи, можно оказаться за решеткой на срок от трех до пяти лет. За разглашение информации о перемещениях или размещении войсковых подразделений можно получить уже до восьми лет. А если подобные действия осуществляются в составе организованной группы и с корыстными мотивами, то человек может получить и 12-летний тюремный срок.