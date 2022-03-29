В Турции раскрыли роль Абрамовича на переговорах с Украиной

Бизнесмен Роман Абрамович прибыл в Стабул как переговорщик, назначенный президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает ТАСС.

По его словам, в противном случае он не смог бы въехать на территорию Турции, как и все предприниматели, в отношении которых введены санкции.

«Абрамович прибыл в Турцию в составе команды переговорщиков. Хотя позвольте мне перефразировать. Он приехал как некто, кто был назначен президентом [России Владимиром] Путиным в качестве переговорщика», — уточнил Калын.