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1 час назад

СМИ: Прокуратура США начала расследование в отношении сына Байдена

Алиса Селезнёва

Экс-президент США Дональд Трамп инициировал расследование в отношении сына американского лидера - Хантера Байдена. Причиной послужили сообщения о его финансовых операциях за границей, в том числе на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

СМИ: Прокуратура США начала расследование в отношении сына Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сотрудники прокуратуры США в Делавэре запросили дополнительную информацию о доходах, которые [Хантер] Байден получил от украинской газовой компании Burisma Holdings Ltd», — цитируют публикацию «Известия».

Также отмечается, что по делу был допрошен один из партнеров Байдена-младшего. Темой допроса стало психическое состояние Хантера, его вредные привычки и траты в 2018 году.

Ранее издание Daily Mail подтвердило факт причастности Хантера Байдена к биолабораториям Пентагона на Украине. Журналисты проанализировали электронные письма, найденные в ноутбуке Хантера в октябре 2020 года. Тогда политик оставил свой компьютер в ремонтной мастерской и не вернулся за ним. В переписке нашлось множество компрометирующей информации, но американские СМИ постарались замять этот скандал.

В мире,Дональд Трамп,Пентагон,
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