СМИ: Прокуратура США начала расследование в отношении сына Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп инициировал расследование в отношении сына американского лидера - Хантера Байдена. Причиной послужили сообщения о его финансовых операциях за границей, в том числе на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
«Сотрудники прокуратуры США в Делавэре запросили дополнительную информацию о доходах, которые [Хантер] Байден получил от украинской газовой компании Burisma Holdings Ltd», — цитируют публикацию «Известия».
Также отмечается, что по делу был допрошен один из партнеров Байдена-младшего. Темой допроса стало психическое состояние Хантера, его вредные привычки и траты в 2018 году.
Ранее издание Daily Mail подтвердило факт причастности Хантера Байдена к биолабораториям Пентагона на Украине. Журналисты проанализировали электронные письма, найденные в ноутбуке Хантера в октябре 2020 года. Тогда политик оставил свой компьютер в ремонтной мастерской и не вернулся за ним. В переписке нашлось множество компрометирующей информации, но американские СМИ постарались замять этот скандал.