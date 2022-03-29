СМИ: Прокуратура США начала расследование в отношении сына Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп инициировал расследование в отношении сына американского лидера - Хантера Байдена. Причиной послужили сообщения о его финансовых операциях за границей, в том числе на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

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«Сотрудники прокуратуры США в Делавэре запросили дополнительную информацию о доходах, которые [Хантер] Байден получил от украинской газовой компании Burisma Holdings Ltd», — цитируют публикацию «Известия».

Также отмечается, что по делу был допрошен один из партнеров Байдена-младшего. Темой допроса стало психическое состояние Хантера, его вредные привычки и траты в 2018 году.