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29 марта

В Стамбуле начались переговоры тет-а-тет Мединского и Арахамии

Во дворце Долмабахче в Стамбуле начался четвертый раунд переговоров России и Украины, сообщает РИА «Новости».

В Стамбуле начались переговоры тет-а-тет Мединского и Арахамии
Фото: ТАССТАСС

Переговорный процесс начался с встречи тет-а-тет помощника президента России Владимира Мединского и члена украинской делегации, главы парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давида Арахамии.

Планируется, что мероприятие продлится два дня.

Участников обеих делегаций перед началом встречи лично приветствовал президент Турции Реджеп Эрдоган, позже глава государства покинул дворец Долмабахче. Машина президента выехала с территории в сопровождении мотоциклистов.

Российско-украинские переговоры стартовали 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье. Там прошла встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

В мире,Давид Арахамия,Владимир Мединский,Реджеп Эрдоган,Сергей Лавров,МИД России,
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