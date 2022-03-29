Обезьяна попыталась поцеловать кошку и попала на видео

Обезьяна влюбилась в кошку и попыталась поцеловать ее, но была отвергнута. Встреча животных попала на видео, которое опубликовано на сайте India.com.

Запись стала вирусной в соцсетях и набрала 12,7 тысячи лайков. На ней видно, как хозяйка помогает своей белой кошке подружиться с обезьяной. Примат выглядит завороженным, когда женщина наклоняется со своей кошкой и протягивает ее лапу.