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1 час назад

Обезьяна попыталась поцеловать кошку и попала на видео

Александр Кузьмин

Обезьяна влюбилась в кошку и попыталась поцеловать ее, но была отвергнута. Встреча животных попала на видео, которое опубликовано на сайте India.com.

Запись стала вирусной в соцсетях и набрала 12,7 тысячи лайков. На ней видно, как хозяйка помогает своей белой кошке подружиться с обезьяной. Примат выглядит завороженным, когда женщина наклоняется со своей кошкой и протягивает ее лапу.

Обезьяна, которая, похоже, влюбляется в кошку с первого взгляда, по-джентльменски берет ее за лапу. Затем она нюхает и пытается поцеловать кошку в губы.

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