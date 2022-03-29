Эрдоган заявил о готовности Турции организовать встречу Путина с Зеленским

Турция рассчитывает, что встреча делегаций РФ и Украины в Стамбуле принесет пользу переговорному процессу, а также готова организовать встречу между лидерами двух стран, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам делегаций в своем рабочем офисе «Долмабахче», передает ТАСС.

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По его словам, с самого начала кризиса Турция прикладывает все усилия, чтобы соблюдать права обеих сторон – России и Украины.

Эрдоган выразил надежду на переход переговоров в следующую фазу – контакт на уровне лидеров стран.

Накануне президент Турции провел разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским по ситуации на Украине. Об этом сообщили в канцелярии Эрдогана