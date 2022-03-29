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1 час назад

Во Франции назвали переход на расчеты в рублях за газ «козырной картой» России

Алиса Селезнёва

Расчеты за российский газ в рублях являются «козырным ходом» президента Владимира Путина. Об этом заявил обозреватель французской газеты Marianne Матиас Тепо.

Франция: переход на расчеты в рублях за газ — «козырная карта» РФ
Фото: PixabayPixabay

Журналист обратил внимание на то, что рубль смог устоять, несмотря на жесткие ограничения. В США и Европе ожидали другого исхода, указал Тепо.

«Как такое возможно?» — задался вопросом он.

Прежде всего, Россия приняла решение ввести контроль за потоками капиталов, предотвратив вывод валюты за рубеж. После этого Центробанк повысил ключевую ставку до 20% для привлечения внимания международных инвесторов к российской валюте. Благодаря этим мерам национальная денежная единица смогла стабилизироваться, указано в статье.

«А в среду, 23 марта, Путин достал свою козырную карту. Он хочет обязать европейцев платить за российский газ… в рублях!» — подчеркнул автор.

Как указал колумнист, Москве удалось преуспеть уже сразу после объявления этой меры, так как курс рубль поднялся на 10%.

24 февраля началась специальная операция России по демилитаризации и денацификации Украины. Это побудило западные страны объявить о новых санкциях в отношении Москвы, которые направлены против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные страны фактически развязали против России полномасштабную войну в торговле и экономике. Он подчеркнул, что стране приходится приспосабливаться к новой реальности.

В мире,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Банк России,
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