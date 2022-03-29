Стало известно о разговоре Абрамовича с Эрдоганом перед переговорами

Ранее стало известно, что переговоры российской и украинской делегаций пройдут во дворце Долмабахче. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говорить о прогрессе на переговорах двух стран пока что не приходится. Пресс-секретарь президента также подчеркнул необходимость встреч в очном формате.

28 марта Times сообщил, что Абрамович передал главе российского государства Владимиру Путину записку от украинского коллеги Владимира Зеленского. В ней, по информации издания, изложена позиция Украины по условиям мирного соглашения.