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1 час назад

СМИ сообщили о прибытии Романа Абрамовича в Турцию

Газета.RuГазета.Ru

Российский миллиардер Роман Абрамович в настоящее время находится в Стамбуле, где 29 марта пройдут переговоры делегаций России и Украины. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

СМИ сообщили о прибытии Романа Абрамовича в Турцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что встреча представителей Москвы и Киева состоится во дворце Долмабахче.

Ранее источники газеты The Wall Street Journal сообщали, что у российского миллиардера Романа Абрамовича появились симптомы отравления — покраснение глаз, постоянная и болезненная слезоточивость, шелушение кожи на лице и руках. Аналогичные жалобы были и у двух других членов российской делегации, участвовавших в переговорах с украинской стороной в начале марта.

По информации WSJ, Абрамович в марте посетил Киев и Львов, а также лично встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Час назначен: подробности о переговорах РФ и Украины в Турции

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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