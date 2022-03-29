Союзники отвернулись от Байдена после его слов о Путине

Резкие антироссийские высказывания президента США Джо Байдена в Варшаве вызвали недовольство ближайших партнеров Вашингтона. К такому выводу пришел обозреватель Bloomberg Тони Чучка.

Президент США Джо Байден 26 марта заявил в Польше, что россияне не являются врагами, подчеркнув при этом, что действия Запада «отрезали российский народ от остального мира, возвращают Россию обратно в XIX век, а российская экономика движется к тому, чтобы в предстоящие годы сократиться вдвое». Также американский лидер нелестно высказался о президенте Владимире Путине и призвал к смене власти в России.

После этого в Белом доме заявили, что высказывания президента США о Владимире Путине были сделаны на эмоциях и не отражают официального курса Вашингтона.

При этом союзники выразили свое недовольство резкими словами Байдена о российском лидере и предостерегли его от разжигания потенциально опасной конфронтации с Москвой. А президент Франции Эммануэль Макрон и правительство Великобритании и вовсе постарались дистанцироваться от его «шокирующей речи», отметил Тони Чучка.

Мнение о том, что подобные высказывания могут «осложнить ситуацию в будущем» высказали и американские эксперты. В частности, бывший командующий силами НАТО в Афганистане, возглавлявший Центральное разведывательное управление при президенте Бараке Обаме Дэвид Петреус обратил внимание на необходимость «дисциплины общения».