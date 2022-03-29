Союзники отвернулись от Байдена после его слов о Путине

Резкие антироссийские высказывания президента США Джо Байдена в Варшаве вызвали недовольство ближайших партнеров Вашингтона. К такому выводу пришел обозреватель Bloomberg Тони Чучка.
Президент США Джо Байден 26 марта заявил в Польше, что россияне не являются врагами, подчеркнув при этом, что действия Запада «отрезали российский народ от остального мира, возвращают Россию обратно в XIX век, а российская экономика движется к тому, чтобы в предстоящие годы сократиться вдвое». Также американский лидер нелестно высказался о президенте Владимире Путине и призвал к смене власти в России.
После этого в Белом доме заявили, что высказывания президента США о Владимире Путине были сделаны на эмоциях и не отражают официального курса Вашингтона.
При этом союзники выразили свое недовольство резкими словами Байдена о российском лидере и предостерегли его от разжигания потенциально опасной конфронтации с Москвой. А президент Франции Эммануэль Макрон и правительство Великобритании и вовсе постарались дистанцироваться от его «шокирующей речи», отметил Тони Чучка.
Мнение о том, что подобные высказывания могут «осложнить ситуацию в будущем» высказали и американские эксперты. В частности, бывший командующий силами НАТО в Афганистане, возглавлявший Центральное разведывательное управление при президенте Бараке Обаме Дэвид Петреус обратил внимание на необходимость «дисциплины общения».
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.