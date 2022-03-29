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1 час назад

«В Китае разродится новая вспышка»: Чумаков дал прогноз об окончании пандемии

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 3

Пандемия коронавируса в мире продлится еще около полутора лет. Такой прогноз дал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, молекулярный биолог, вирусолог, профессор Петр Чумаков.

«В Китае разродится новая вспышка»: Чумаков дал прогноз об окончании пандемии
Фото: twitter.com/XHNewstwitter.com/XHNews

— Важно, чтобы какое-то время продолжалась ревакцинация, особенно среди пожилых людей, которые очень уязвимы. Но в то же время карантинные меры будут малоэффективны в данной ситуации, поэтому можно на это особо не обращать внимания. Нужно просто ревакцинироваться каждые полгода. Я думаю, что такая угроза будет еще год-полтора, — сообщил он.

Вирусолог считает, что в настоящее время главная угроза исходит из КНР, где только сейчас наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

— «Убитая» вакцина, которую они применяли, низко эффективная. В основном, у них все держится не на вакцинировании, а на карантинных мероприятиях. И вот сейчас, когда появился «омикрон», очень заразный, эти карантинные мероприятия оказываются малоэффективными. Очень трудно все парализовать и предотвратить все контакты. В Китае разродится новая вспышка, это сейчас наиболее уязвимая страна, — подчеркнул Чумаков.

Подъем заболеваемости в КНР грозит появлением нового штамма коронавируса, отметил ученый.

По словам профессора, опасность заключается в том, что в Китае полтора миллиарда людей, поэтому вероятность возникновения новых мутантов большая, сообщает портал Ura.ru.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что коронавирус временно отступил, однако пока рано говорить о полной победе над инфекцией. Считается, что в теплое время года распространение вирусных инфекций всегда идет на спад. Именно поэтому не стоит судить об окончании пандемии на основании этих данных, объяснил специалист.

В мире,Петр Чумаков,Николай Крючков,
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