Союзники отвернулись от Байдена после его слов о Путине

Союзники Вашингтона не оценили воинственную риторику американского лидера Джо Байдена во время его недавнего выступления в столице Польши. Резкие высказывания политика в адрес президента РФ Владимира Путина произвели эффект разорвавшейся бомбы.

Фото: Reuters Reuters

Обозреватель Bloomberg Тони Чучка обратил внимание мировой общественности на реакцию европейских лидеров. Франция и Великобритания постарались дистанцироваться от "шокирующей речи" Байдена. Эммануэль Макрон прямо указал на недопустимость подобных недипломатичных высказываний.

"Я бы не использовал подобного рода слова, потому что я продолжаю вести дискуссии с президентом Путиным", - подчеркнул он.

Позже и генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что миру "нужна деэскалация, будь то военная деэскалация или деэскалация риторики", намекая на резкие высказывания Байдена в адрес Путина.