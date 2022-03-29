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24 минуты назад

Bloomberg: Союзники отвернулись от Байдена после его слов о Путине

Российская ГазетаРоссийская Газета

Союзники Вашингтона не оценили воинственную риторику американского лидера Джо Байдена во время его недавнего выступления в столице Польши. Резкие высказывания политика в адрес президента РФ Владимира Путина произвели эффект разорвавшейся бомбы.

Союзники отвернулись от Байдена после его слов о Путине
Фото: ReutersReuters

Обозреватель Bloomberg Тони Чучка обратил внимание мировой общественности на реакцию европейских лидеров. Франция и Великобритания постарались дистанцироваться от "шокирующей речи" Байдена. Эммануэль Макрон прямо указал на недопустимость подобных недипломатичных высказываний.

"Я бы не использовал подобного рода слова, потому что я продолжаю вести дискуссии с президентом Путиным", - подчеркнул он.

Позже и генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что миру "нужна деэскалация, будь то военная деэскалация или деэскалация риторики", намекая на резкие высказывания Байдена в адрес Путина.

«Байден — это катастрофа»: Французы раскритиковали президента США

Напомним, хозяин Белого дома, говоря о ситуации на Украине, мягко намекнул, что его российский коллега должен покинуть пост главы государства. Затем в Белом доме попытались оправдаться - мол, вы не так нас поняли, и Байден не имел в виду смену власти в России.

В мире,Эммануэль Макрон,Антониу Гутерриш,Джозеф Байден,Владимир Путин,ООН,
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