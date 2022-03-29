Президент Бразилии Болсонару госпитализирован

Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован по причине «дискомфорта», сообщил новостной портал G1 со ссылкой на министра коммуникаций Фабиу Фарию.

«Президент Жаир Болсонару вечером в понедельник был переведён в больницу Вооружённых сил в Бразилиа для проведения анализов из-за некоего «дискомфорта», — говорится в сообщении.

По словам супруги президента Мишель Болсонару, политик чувствует себя хорошо.

14 июля 2021 года сообщалось, что Болсонару пожаловался на боли в животе и был доставлен в больницу.