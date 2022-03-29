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51 минуту назад

Япония запретит экспорт предметов роскоши в Россию

Токио с 5 апреля вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глава министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуду.

Япония запретит экспорт части товаров в РФ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В список попали автомобили премиум-класса и драгоценные камни.

«Согласно решению правительства, начиная с 5 апреля, вводится запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса, драгоценных камней и ювелирных изделий», — сообщил министр.

В настоящее время Япония ввела против России несколько пакетов ограничительных мер. В частности, Токио исключил Москву из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввел запрет на экспорт с 18 марта 275 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, программное обеспечение, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигателей для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки.

Под санкции Японии попал 101 человека и 130 юридических лиц из России.

По словам президента России Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления РФ — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Как считает глава государства, основная цель западных стран — ухудшить жизнь миллионов людей.

В мире,Владимир Путин,
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