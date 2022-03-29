Япония запретит экспорт части товаров в РФ

Токио с 5 апреля вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глава министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуду.

В список попали автомобили премиум-класса и драгоценные камни.

«Согласно решению правительства, начиная с 5 апреля, вводится запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса, драгоценных камней и ювелирных изделий», — сообщил министр.

В настоящее время Япония ввела против России несколько пакетов ограничительных мер. В частности, Токио исключил Москву из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввел запрет на экспорт с 18 марта 275 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, программное обеспечение, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигателей для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки.

Под санкции Японии попал 101 человека и 130 юридических лиц из России.