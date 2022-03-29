Единству Запада предсказали раскол из-за антироссийских санкций

Усиление экономического давления на Россию в виде дополнительных ограничительных мер вызовет серьезный экономический кризис в Европе и может привести к расколу единства Запада, сообщает Financial Times.
По данным издания, западные страны «удивили даже самих себя скоростью и единством» в объявлении «беспрецедентных» антироссийских санкций. При этом последствия «экономического разрыва» отношений с Москвой вскоре начнут все более остро ощущаться в Европе. Не исключены рост цен, нехватка электроэнергии, потеря рабочих мест и социальные проблемы из-за наплыва украинских беженцев.
Financial Times пишет, что счета за электроэнергию в Великобритании могут увеличиться на 50% в апреле, а затем еще на столько же в октябре. А на Ближнем Востоке и в Африке, где правительства не имеют достаточного количества ресурсов, чтобы смягчить последствия роста цен на продовольствие, может произойти резкое увеличение голода, и как следствие — наплыв беженцев в страны Европы.
«По мере увеличения экономического давления единство Запада может раскалываться, что приведет к давлению на политических лидеров с разных сторон», — отмечает газета.
Уже сегодня «начинает появляться» напряжение между западными правительствами.