Североатлантическому альянсу нужно укрепить свое восточное крыло, сообщил Financial Times президент Эстонии Алар Карис.
«Боевая группа НАТО под руководством Великобритании в Эстонии сильна и эффективна, как и миссия НАТО по воздушной безопасности на нашей авиабазе Эмари. Нам нужно больше военной силы. Это означает более широкое присутствие и готовность к бою НАТО во всех областях: на суше, в воздухе и на море, при поддержке таких важных факторов, как противовоздушная оборона», - заявил глава государства изданию.
Как отметил президент, пока Россия продолжает спецоперацию на Украине, жителям Эстонии надо быть готовыми к изменениям в привычном образе жизни, «неотъемлемой частью которого во многих европейских странах являются российские нефть и газ».
Постоянное присутствие НАТО в Эстонии подчеркивает, что страны Балтии и Польша находятся «в равном положении» с Германией, Италией или Великобританией, отметил Карис.
Ранее премьер Эстонии Кая Каллас, выступая на саммите НАТО, призывала организацию разработать долгосрочные решения по укреплению обороны Эстонии и разместить в стране дивизию сил альянса.
Как считают в Министерстве иностранных дел России, наращивание группировки НАТО на восточном фланге носит откровенно провокационный характер, а сдерживание России стало вновь главным предназначением блока.