Президент Эстонии: НАТО следует укреплять восточное крыло

«Боевая группа НАТО под руководством Великобритании в Эстонии сильна и эффективна, как и миссия НАТО по воздушной безопасности на нашей авиабазе Эмари. Нам нужно больше военной силы. Это означает более широкое присутствие и готовность к бою НАТО во всех областях: на суше, в воздухе и на море, при поддержке таких важных факторов, как противовоздушная оборона», - заявил глава государства изданию.