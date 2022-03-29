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54 минуты назад

FT: президент Эстонии заявил, что НАТО следует укреплять восточное крыло

Елена Прошина

Североатлантическому альянсу нужно укрепить свое восточное крыло, сообщил Financial Times президент Эстонии Алар Карис.

Президент Эстонии: НАТО следует укреплять восточное крыло
Фото: ReutersReuters

«Боевая группа НАТО под руководством Великобритании в Эстонии сильна и эффективна, как и миссия НАТО по воздушной безопасности на нашей авиабазе Эмари. Нам нужно больше военной силы. Это означает более широкое присутствие и готовность к бою НАТО во всех областях: на суше, в воздухе и на море, при поддержке таких важных факторов, как противовоздушная оборона», - заявил глава государства изданию.

Как отметил президент, пока Россия продолжает спецоперацию на Украине, жителям Эстонии надо быть готовыми к изменениям в привычном образе жизни, «неотъемлемой частью которого во многих европейских странах являются российские нефть и газ».

Постоянное присутствие НАТО в Эстонии подчеркивает, что страны Балтии и Польша находятся «в равном положении» с Германией, Италией или Великобританией, отметил Карис.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас, выступая на саммите НАТО, призывала организацию разработать долгосрочные решения по укреплению обороны Эстонии и разместить в стране дивизию сил альянса.

Как считают в Министерстве иностранных дел России, наращивание группировки НАТО на восточном фланге носит откровенно провокационный характер, а сдерживание России стало вновь главным предназначением блока.

В мире,Кая Каллас,Алар Карис,МИД России,
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