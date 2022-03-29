Пентагон назвал Россию острой угрозой для США

Россия представляет для США острую угрозу. Об этом говорится в стратегии национальной обороны США на 2022 год, сообщает ТАСС.

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Заместитель министра обороны США Майкл Маккорд пояснил, что Пентагон дал Москве такое определение в связи с российской спецоперацией на Украине. По его словам, Вашингтон продолжает всерьез воспринимать военный потенциал России.

Ранее США считали Россию «практически равным противником». «Мы не считаем, что происходящее сегодня на Украине изменило картину того, что Китай является проблемой номер один, за которой мы должны следить», — резюмировал Маккорд.

19 марта Пентагон призвал Китай отказаться от поддержки России. Глава ведомства Ллойд Остин назвал это решение «плохим выбором» для КНР, поскольку оно повлечет за собой последствия.